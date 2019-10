La magie Sampras, la folie Monfils, la volée rétro de Paire : Le top points de Paris-Bercy

17 vues | 05:51

MASTERS 1000 PARIS - Cette année, le tournoi de Bercy fête ses 33 ans dans la catégorie des Masters 1000. L'occasion pour voir et revoir un florilège des plus beaux points joués dans la ville lumière, avec les coups de pattes de Djokovic, Murray et Nadal, la folie de Gaël Monfils et de Benoit Paire mais aussi les joutes légendaires de Sampras, Becker et Kafelnikov.

