VIDEO - Herbert et Mahut en finale de Bercy pour "compléter leur collection"

206 vues | 04:30

ROLEX PARIS MASTERS - Loin l'un de l'autre entre avril et août, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont repris leur collaboration cet été. A Paris, ils tenteront de remporter l'un des trois Masters 1000 qui manquent encore à leur palmarès avec Madrid et Shanghai. De passage sur le plateau d'Eurosport, les deux Français racontent pourquoi ils ont toujours de grandes ambitions.

Eurosport uniquement avec CANAL*