Richard Gasquet a annoncé son forfait pour le Rolex Paris Masters, ce lundi. Le Français souffre du genou gauche, et voit donc sa saison se terminer un peu plus tôt que ce qui était prévu. En conférence de presse, Richard Gasquet a annoncé qu'il allait bien préparer la saison 2020, et qu'il était satisfait de terminer 2019 dans le Top 100 après un début d'année très délicat.

