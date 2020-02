"Pourquoi nous devrions revoir Federer à Roland-Garros"

177 vues | 03:34

DIP IMPACT - La question hante tous les fans de Roger Federer : quand est-ce que le Suisse arrêtera sa carrière ? Et pour les Français : est-ce qu'il refoulera la terre battue de Roland-Garros? Opéré du genou en février, le Suisse ratera l'édition 2020. Pour nos chroniqueurs Antoine Benneteau et Arnaud Di Pasquale, l'Helvète reviendra à Paris avant de faire ses adieux au circuit. (Réal: Seb.Petit)



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



