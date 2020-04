"Roland-Garros a pris un énorme risque en déplaçant ses dates de façon unilatérale"

2 541 vues | 04:11

En cette période de confinement, nous vous proposons une nouvelle émission quotidienne intitulée "Le Débat". Ce jeudi place au tennis, nos journalistes Thomas Bihel, Laurent Vergne, Bertrand Milliard et Thomas Morel échangent sur le pari osé de la Fédération française de tennis de reporter Roland-Garros à l'automne, alors que le monde est frappé par la pandémie de coronavirus.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



