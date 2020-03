"Si Roland-Garros se déroulait demain, le tournoi aurait bien lieu"

52 vues | 03:35

DIP IMPACT - Après Indian Wells, d'autres tournois pourraient être impactés dans la tenue de leur organisation en raison de la propagation mondiale du coronavirus. Roland-Garros, prévu dans deux mois et demi, pourrait aussi l'être. En ce jour de mardi 10 mars, les organisateurs estimaient encore qu'ils pourraient laisser le tournoi se dérouler comme prévu s'il devait se jouer demain.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



