Cornet : "Roland peut être une embellie dans cette année 2020 très compliquée"

31 vues | 00:50

LE CLUB EUROSPORT - Invitée de notre émission ce mardi, "aux côtés" de Corentin Moutet, Arnaud Clément et Thomas Bihel, Alizé Cornet évoque ses doutes quant à l'éventuelle tenue de Wimbledon aux dates prévues cette année. Face à l'incertitude due à la crise sanitaire, la Française de 30 ans ne s'aventure qu'à un voeu : "Si au moins on pouvait avoir le Grand Chelem à la maison (Roland-Garros)..."



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



Retrouvez Eurosport et Eurosport 2 au sein des bouquets Canalsat.

Eurosport uniquement avec CANAL*