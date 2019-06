Zverev - Lajovic : Les temps forts

38 vues | 02:58

ROLAND-GARROS - L'Allemand Alexander Zverev, N.5 mondial, s'est fait peur samedi mais a rejoint les huitièmes de finale, après sa victoire en cinq sets devant le Serbe Dusan Lajovic (35e) en un tout petit peu plus de trois heures. L'Allemand de 22 ans, quart-de-finaliste l'an dernier à Paris, a eu besoin de cinq sets pour s'imposer 6-4, 6-2, 4-6, 1-6, 6-2 contre le finaliste de Monte-Carlo.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



Retrouvez Eurosport et Eurosport 2 au sein des bouquets Canalsat.

Eurosport uniquement avec CANAL*