Wawrinka - Tsisipas : Les meilleurs moments d'un chef-d'oeuvre

Stan Wawrinka est venu à bout du jeune Grec Stefanos Tsitsipas, N.6 mondial, en cinq sets 7-6 (8/6), 5-7, 6-4, 3-6, 8-6 après plus de cinq heures de combat en huitièmes de finale de Roland-Garros dimanche. Au final, ils ont chacun frappé plus de soixante coups gagnants (62 pour Wawrinka contre 55 fautes directes, 61 pour Tsitsipas contre 48) dans un match d'une intensité folle.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



