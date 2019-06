Un vrai combat, mais toujours la même issue : il y a huit ans, le 5e "Fedal" parisien

540 vues | 11:33

ROLAND-GARROS - La dernière fois que Rafael Nadal a affronté Roger Federer en finale à Roland-Garros, c'était en 2011 et leur duel avait tenu toutes ses promesses. Un combat de près de 4h remporté en quatre sets par l'Espagnol, vainqueur de son 6e trophée Porte d'Auteuil pour égaler Björn Borg. (Réalisation : François-Xavier Rallet).



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



