Toit en 2020, night session en 2021: les prochaines révolutions à Roland

DIP IMPACT - C'est avec enthousiasme non feint qu'Arnaud Di Pasquale et Benoit Maylin accueillent les prochaines évolutions du stade de Roland-Garros, à savoir : les arrivées du fameux toit rétractable sur le court central en 2020 et des lumières sur les quatre premiers courts principaux dès 2021 pour lancer les sessions de nuit.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



