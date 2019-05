VIDEO Roland-Garros - S. Williams : "J'ai eu peur, je me suis dit 'Bon courage Serena !'"

ROLAND-GARROS - Passée à côté du premier set contre Vitalia Diatchenko, Serena Williams l'a finalement emporté 2-6, 6-1, 6-0, en 1h30, lundi à la Porte d'Auteuil. Et a dit à quel point elle avait tremblé.



