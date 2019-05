Mahut : "C'est mon plus beau tournoi, j'aimerais beaucoup revenir l'année prochaine"

VIDEO - Roland-Garros - Mahut : "C'est mon plus beau tournoi, j'aimerais revenir l'an prochain"

ROLAND-GARROS - Interrogé par Eurosport après sa défaite au 3e tour face à Leonardo Mayer, Nicolas Mahut a reconnu qu'il avait vécu une journée très pénible sur le plan physique, mais qu'il avait tout fait pour tenir bon, notamment pour ses proches. L'Angevin a également souligné qu'il avait vécu son pus beau tournoi et qu'il espérait revenir l'année prochaine. Mais cela dépendra de son physique.



