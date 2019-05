Revenu le couteau entre les dents, Pouille a fini par craquer

7 179 vues | 02:48

ROLAND-GARROS - Interrompu par la nuit jeudi, Lucas Pouille a tout fait pour renverser Martin Klizan au 2e tour vendredi mais a fini par s'incliner après une bataille de cinq sets (7-6, 2-6, 6-3, 3-6, 9-7) et 4h07 de jeu. Retrouvez les meilleurs moments de ce match en vidéo.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



