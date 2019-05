La folie douce avant le réveil amer : pour Chardy, une défaite cruelle face à Edmund

vue | 02:56

ROLAND-GARROS - Interrompus par la nuit lundi, Kyle Edmund et Jérémy Chardy ne sont revenus que dix petites minutes sur le court mardi. Le temps pour le Britannique d'empocher la mise en cinq sets après un combat épique sur le court n°1. Revivez ce match en vidéo.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



Retrouvez Eurosport et Eurosport 2 au sein des bouquets Canalsat.

Eurosport uniquement avec CANAL*