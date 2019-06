Avec eux, c'est feu d'artifice garanti : Le Top 5 points des duels Nadal - Thiem

252 vues | 01:49

ROLAND-GARROS - Devenu une affiche depuis quelques années, le duel entre Rafael Nadal et Dominic Thiem promet au moins des étincelles dans le jeu puisque les deux hommes ont signé des points spectaculaires dans beaucoup de duels. Voici une sélection à déguster en vidéo.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



