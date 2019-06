Malgré les conditions, Federer assure le show avec ce point d'enfer

965 vues | 00:36

ROLAND-GARROS - Malgré des conditions de jeu très compliquées, Roger Federer et Rafael Nadal parviennent à proposer du beau tennis avec ce point marqué par le Suisse.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



