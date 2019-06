Les temps forts de la finale victorieuse de Mladenovic et Babos

42 vues | 02:51

ROLAND-GARROS - Timea Babos et Kristina Mladenovic, finalistes perdantes du dernier Open d'Australie, ont cette fois triomphé. Les deux joueuses ont remporté ce dimanche le double dames des Internationaux de France, battant la paire Ying-Ying Duan - Saisai Zheng en finale (6-2, 6-3). Voici les temps forts de ce match.



