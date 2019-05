"Nadal est très agressif dès le début car il a compris qu'il était moins endurant qu'avant"

1 049 vues | 01:36

ROLAND-GARROS – Face à David Goffin, Nadal a concédé son 1er set dans le tournoi. Selon notre consultant, Patrick Mouratoglou, dans Eurosport Tennis Club, l'Espagnol est moins endurant qu'avant et essaie de combler cette nouvelle faille par un jeu très agressif dès le début du match.



