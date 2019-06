Chang : "Je n'oublierai jamais ce que m'a dit Lendl droit dans les yeux"

27 vues | 01:43

ROLAND-GARROS - A l'occasion des 30 ans de sa victoire à Paris, Michael Chang a donné à Eurosport une interview exclusive pour revenir sur cet événement alors qu'il était encore un adolescent. Voici un extrrait où l'Américain relate son rapport avec Iban Lendl, n°1 mondial battu alors en huitième de finale, puis recroisé quelques semaines plus tard à Wimbledon. (Réalisation: Stéphane Floricien)



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



