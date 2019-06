Les Hits du jour: "Thiem veut gagner l'an prochain ? Attention aux Français quand même !"

6 601 vues | 05:39

ROLAND-GARROS - Que s'est-il passé lors de cette 15e et dernière journée aux Internationaux de France ? Mladenovic finit sur une bonne note, Nadal sur un 12e accord sans fausse note et Jim Courier avec une bague au doigt. Le plus déçu, c'est bien sûr Dominic Thiem. Il veut gagner Roland à l'avenir, Arnaud Di Pasquale et Nicolas Escudé lui conseillent de ne pas se méfier que de Nadal. (Réal: S.P.)



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



