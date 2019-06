Les Hits du jour : "Quand je vois ça, j'ai juste envie de pleurer"

22 611 vues | 06:47

ROLAND-GARROS - Que s'est-il donc passé lors de cette neuvième journée aux Internationaux de France ? Lundi, Camille Pin et Patrick Mouratoglou en ont eu les larmes aux yeux... à cause d'une serviette dérobée à un enfant ? De l'élimination de Paire et Monfils ? Du cinglant 6-0 pris par Sofia Kenin ? Eh non, pour le point, sans doute, le plus marquant de la quinzaine, signé Thiem. (Réal: Seb.Petit)



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



