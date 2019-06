VIDEO - Les Hits du jour: "Les ratés de Tsitsipas me font penser à ceux de Pioline"

2 716 vues | 04:36

ROLAND-GARROS - Que s'est-il passé Porte d'Auteuil ce dimanche, huitième jour des Internationaux de France ? Tsitsipas a (encore) fait parler de lui, Ostapenko a (encore) frappé fort, Federer a fait parler son talent et le court central a fait parler sa voix. (Réalisation: Sébastien Petit)



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



Retrouvez Eurosport et Eurosport 2 au sein des bouquets Canalsat.

Eurosport uniquement avec CANAL*