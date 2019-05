Les Hits du jour : "Le service à la cuillère, c'est nul !"

9 788 vues | 04:16

ROLAND-GARROS - Que s'est-il passé Porte d'Auteuil ce jeudi, cinquième jour des Internationaux de France ? Bublik a fait parler de lui, Serena était pressée, beaucoup plus qu'Azarenka. Novak Djokovic, lui, n'avait pas envie de faire trop attendre son fils. (Réalisation: Sébastien Petit)



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



Retrouvez Eurosport et Eurosport 2 au sein des bouquets Canalsat.

Eurosport uniquement avec CANAL*