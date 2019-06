Les Hits du jour : "C'est d'une indécence absolue de réaliser ce genre de coup"

24 798 vues | 04:38

ROLAND-GARROS - Que s'est-il passé lors de cette dixième journée des Internationaux de France ? Patrick Mouratoglou et Arnaud Di Pasquale ont été éblouis par les coups de raquette de Roger Federer et Rafael Nadal et ont bien ri en voyant Cédric Pioline tenté de faire le joueur de foot sur un terrain de tennis. (Réalisation: Sébastien Petit)



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



