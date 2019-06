Les Hits du jour : "Djokovic, t'as pensé aux spectateurs ? T'aurais pu laisser le 1er set !"

8 486 vues | 07:39

ROLAND-GARROS - Quelles ont été les images marquantes de la douzième journée des Internationaux de France ? Camille Pin et Arnaud Di Pasquale, nous livrent leur vision des moments forts de ce jeudi 6 juin. (Réalisation: Augustin Bascoulergue, Benjamin Popovic, Jean-Noël Drugmand, François-Xavier Rallet)



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



