Les Hits du jour : "Djokovic est d'une mauvaise foi sans nom !"

ROLAND-GARROS - Que s'est-il passé lors de cette quatorzième journée aux Internationaux de France ? Une journée marquée par la brillante qualification de Dominic Thiem, de nouveaux coups de gueule de Novak Djokovic et de la victoire finale Ashleigh Barty chez les dames. De quoi donner du grain à moudre à Camille Pin et Arnaud Di Pasquale... (Réalisation: Sébastien Petit)



