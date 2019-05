Les Hits du jour: "Après la caméra, l'arbitre ?! Tsitsipas file un mauvais coton"

5 155 vues | 05:23

ROLAND-GARROS - Quelles ont été les images marquantes de la quatrième journée des Internationaux de France ? Arnaud Di Pasquale, flanqué de Camille Pin, nous livrent leur vision des moments forts de ce mercredi où Corentin Moutet et Nicolas Mahut ont encore donné des frissons, tout comme Tsitsipas qui a encore fait une petite boulette. (Réalisation: Sébastien Petit)



