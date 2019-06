Les coups de fusil de Chardy, les volées de Martin : le double français se hisse en finale

863 vues | 02:59

ROLAND-GARROS - Pour la première fois de leur carrière, les Français Jérémy Chardy et Fabrice Martin vont disputer une finale de Grand Chelem. Jeudi, ils ont franchi l'obstacle colombien représenté par la paire Cabal-Farah grâce notamment aux coups de fusil du Palois en coup droit et à la belle présence du Basque au filet. Revivez les temps forts de leur demi-finale ainsi que leur belle émotion.



