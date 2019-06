"Le revers de Nadal est devenu aussi puissant que son coup droit"

431 vues | 01:36

ROLAND-GARROS – Sur quels aspects du jeu, Roger Federer et Rafael Nadal ont-ils le plus progressé ? Dans l'émission Eurosport Tennis Club, Arnaud Clément donne son avis. Et concernant l'Espagnol, notre consultant estime que le revers de Nadal est aujourd'hui aussi puissant que son coup droit, et ajoute que le Majorquin a progressé au service depuis quelques années.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



