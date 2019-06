Le Commissioner : "Serena n'est pas une diva, elle a été victime d'un raté de l’organisation"

10 538 vues | 02:36

ROLAND-GARROS - Le conférence de presse gate entre Serena Williams et Dominic Thiem est une fausse affaire, selon notre Commissioner, John McEnroe. Pour lui, "Serena n'est pas une diva" et si elle passe pour cela, c'est à cause de la précipitation de certains journalistes.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



Retrouvez Eurosport et Eurosport 2 au sein des bouquets Canalsat.

Eurosport uniquement avec CANAL*