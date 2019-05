Favoris à Roland Garros : "Il n’y a pas de joueur qui se dégage"

2 414 vues | 02:45

ROLAND GARROS - Pour nos consultants Arnaud Di Pasquale et Benoit Maylin, cette prochaine édition de Roland Garros s'annonce très ouverte. Difficile de trouver un favori qui sort complétement du lot.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



