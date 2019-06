Djokovic mal engagé : "C'est évident qu'il a fait le forcing pour que le match soit reporté"

20 222 vues | 02:47

ROLAND-GARROS - Malgré l'arrêt de la pluie et une météo plus calme en fin de journée vendredi, la demi-finale entre Novak Djokovic et Dominic Thiem n'a pas repris. Dans Eurosport Tennis Club, Marion Bartoli affirme que le Serbe et son équipe ont poussé pour que les organisateurs reportent la fin du match à samedi parce que ces conditions météorologiques le mettaient en difficulté.



