"Avant Roland, Nadal est revenu à des fondamentaux en changeant son service"

DIP IMPACT - Dans notre émission tennis hebdomadaire, Benoit Maylin et Arnaud Di Pasquale sont revenus sur ce nouveau changement de service de Rafael Nadal juste avant Roland-Garros. L'Espagnol avait changé son geste en janvier. Le voilà revenu avec son ancien service... pour mieux signer une douzième victoire à Paris.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



