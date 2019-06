Deux revers sur la ligne et un coup droit ravageur : Thiem a écoeuré Djokovic

vue | 00:39

ROLAND-GARROS - Interrompu vendredi, le match entre Dominic Thiem et Novak Djokovic a repris et bien repris samedi. Tout de suite en difficulté sur son service, l'Autrichien s'en est finalement sorti pour mener un temps 4-1 lors de cette troisième manche. Non sans efforts, lui qui a validé ce jeu après deux revers sur la ligne et un coup droit magnifique.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



