Contre Thiem, Bublik a récidivé en servant à la cuillère

384 vues | 00:20

ROLAND-GARROS - C'est un sacré coup réussi par Alexander Bublik jeudi. Opposé à Dominic Thiem, le Kazakh s'est offert un service à la cuillère, à 30-30 et 4-1 pour l'Autrichien. Il l'avait déjà tenté au 1er tour, sans succès. Cette fois-ci, le service était parfaitement exécuté. Bublik a marqué le point, puis le jeu, perdant toutefois la première manche 6-3.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



Retrouvez Eurosport et Eurosport 2 au sein des bouquets Canalsat.

Eurosport uniquement avec CANAL*