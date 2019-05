Bartoli : "Contrairement aux années précédentes, les Français se sont transcendés mentalement"

188 vues | 00:42

ROLAND GARROS - Cette année, les joueurs Français arrivent en masse au second tour. Un succès qui s'explique selon Marion Bartoli par une combativité incroyable et inédite de la part des tricolores.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



