Thiem énervé d'avoir dû abréger sa conf' de presse pour Serena : "C'est une blague ?"

ROLAND-GARROS - Dominic Thiem était en train de tenir sa conférence de presse samedi après sa victoire contre Pablo Cuevas, dans la principale salle d'interview, avant d'être "déménagé" pour laisser la place à Serena Williams, pressée de régler ses obligations avec la presse suite à sa défaite. Déplacé dans une autre salle, l'Autrichien n'a pas apprécié. "Je ne suis plus un junior", a-t-il dit.



