Le top 5 de dimanche : les guerriers Wawrinka et Tsitsipas, le génie de Federer !

537 vues | 02:07

ROLAND-GARROS - Non pas un mais deux points de ce top 5 de dimanche sont dédiés au duel homérique entre Stan Wawrinka et Stefanos Tsitsipas. Pour le reste, du classique avec la lucarne de Federer, le passing de Nadal et la défense de Vekic.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



