Djokovic à l'arbitre : "Vous avez déjà joué au tennis ?"

9 065 vues | 00:41

Echange tendu entre Novak Djokovic et l’arbitre ce samedi. Après un premier avertissement en fin de troisième set, le Serbe en a reçu un autre après la perte de celui-ci. De quoi le faire enrager. "Vous avez déjà joué au tennis ?. Vous savez donc à quel point c'est difficile d'être dans cette situation comme ça à 5-6", a notamment lancé le Djoker. "Tu te fais un nom, beau boulot", a-t-il ajouté.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



Retrouvez Eurosport et Eurosport 2 au sein des bouquets Canalsat.

Eurosport uniquement avec CANAL*