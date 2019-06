VIDÉO - McEnroe : "Nadal et Federer ont enterré la génération actuelle… et peut être la suivante"

ROLAND-GARROS - Dans le sixième épisode de sa chronique, John McEnroe, le Commissioner autoproclamé du tennis, évoque la rivalité entre Roger Federer et Rafael Nadal, "la plus grande rivalité de l'histoire de ce sport". Selon lui, la génération des Nadal, Federer et Djokovic a enterré la génération actuelle. Et est bien parti pour enterrer également la nouvelle génération.



