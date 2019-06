Les Hits du jour : "Ça ne sert à rien d'accabler Lucas"

39 vues | 05:10

ROLAND-GARROS - Grand soleil pour Benoit Paire, premier Français qualifié pour les huitièmes de finale. Mais grand froid pour Lucas Pouille, qui ne verra même pas le 3e tour. Pour Arnaud Di Pasquale et Paul-Henri Mathieu, le moment n'était pas choisi pour lui mettre davantage la tête sous l'eau.



