"Le niveau du tennis féminin continue à grimper"

679 vues | 04:18

ROLAND-GARROS - Le tableau féminin a réservé de très nombreuses surprises, cette année (encore). Que peut-on en déduire ? Jean-Paul Loth et Marion Bartoli en ont débattu samedi, au soir du sacre d'Ashleigh Barty, dans l'Eurosport Tennis Club.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



Retrouvez Eurosport et Eurosport 2 au sein des bouquets Canalsat.

Eurosport uniquement avec CANAL*