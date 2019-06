La "Rafa tradition" : Nadal a fête son anniversaire à Roland

924 vues | 01:18

ROLAND-GARROS - Né un 3 juin, Rafael Nadal a pris l'habitude de fêter son anniversaire durant le Grand Chelem parisien. Lundi, l'Espagnol était au repos et a donc pu savourer son gâteau. Les organisateurs lui avaient organisé une petite cérémonie, comme chaque année.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



