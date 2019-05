Gaudio - Coria 2004 : Le miracle "d'El Gato"

3 644 vues | 11:36

ROLAND-GARROS - Avant le coup d'envoi de l'édition 2019, nous vous proposons tout au long de la semaine de revivre quelques grands moments de ces vingt dernières années porte d'Auteuil. Il y a 15 ans, Gaston Gaudio, 44e mondial, décrochait un titre inattendu dans une finale 100% argentine contre le favori Guillermo Coria. Inattendu, et miraculeux.



