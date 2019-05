Djokovic - Laaksonen : Les temps forts

87 vues | 02:58

Le N.1 mondial Novak Djokovic s'est montré souverain jeudi sous les yeux de son fils Stefan, qui venait le "voir jouer en tournoi pour la première fois", et s'est qualifié sans problème pour le 3e tour en éliminant le Suisse Henri Laaksonen (104e) 6-1, 6-4, 6-3.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



Retrouvez Eurosport et Eurosport 2 au sein des bouquets Canalsat.

Eurosport uniquement avec CANAL*