Djoko a enfin joué devant son fils: "Incroyable qu'il ait été assez patient pour voir tout le match"

Novak Djokovic s'est montré souverain jeudi sous les yeux de son fils Stefan, face au Suisse Henri Laaksonen. "C'est un jour très spécial pour moi car c'est la première fois que mon fils est là sur le court pour me voir jouer !", a déclaré le Serbe. "C'est incroyable qu'il ait été assez patient pour voir tout le match, parce que d'habitude il n'est pas patient pour le tennis".



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



