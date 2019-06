VIDÉO - Discussions au sommet et accolade sympa : quand Federer et Wawrinka ont décidé de couper

17 849 vues | 00:43

ROLAND-GARROS - Visiblement, la décision a été prise en accord avec les deux artistes du duel. Ce mardi, alors que le ciel devenait de plus en plus menaçant, Stan Wawrinka et Roger Federer ont décidé d'interrompre leur duel en quart de finale avant que la pluie ne s'invite. Le tout après une discussion au sommet et une accolade sympa avec le superviseur.



