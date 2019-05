Et le court n°1 chanta : "Il m'entraîne au bout de la nuit, c'est Jérémy Chardy"

1 484 vues | 00:22

ROLAND-GARROS - Jérémy Chardy et Kyle Edmund ont été arrêtés par la nuit tombante à 5-5 dans le 5e set, lundi sur le court numéro 1. Une enceinte dans laquelle de jeunes spectateurs ont revisité la chanson "Les démons de minuit" du groupe Images pour en faire une version consacrée au natif de Pau...



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



