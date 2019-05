Nadal - Federer 2006 : La loi de Rafa

3 363 vues | 10:51

ROLAND-GARROS - Avant le coup d'envoi de l'édition 2019, nous vous proposons tout au long de la semaine de revivre quelques grands moments de ces vingt dernières années porte d'Auteuil. En 2006, Rafael Nadal et Roger Federer s'affrontaient pour la deuxième fois à Paris, mais la première en finale. Toujours avec le même résultat : une victoire de l'implacable Majorquin.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. En 2017, Rafael Nadal y a décroché un dixième titre historique.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



